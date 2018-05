Die Volkshochschule Gerolstein bietet für Samstag, 26. Mai, eine Fahrt ins Theater Trier an. Gezeigt wird „Die Zauberflöte“, eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart.

Abfahrt ist um 17:45 Uhr in Gerolstein am Busparkplatz an der Brunnenstraße (B 410). Zusteigemöglichkeiten in Richtung Birresborn, Mürlenbach und Densborn werden bei Bedarf ebenfalls angeboten. Beginn der Veranstaltung: 19.30Uhr

Gebühr: 40 Euro für Busfahrt und Eintritt. Anmeldung erforderlich bei der VHS Gerolstein, Telefon 06591/13107.