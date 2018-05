später lesen Parteien FDP gründet neuen Ortsverband FOTO: tv / FDP Obere Kyll FOTO: tv / FDP Obere Kyll Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der FDP-Kreisverband Vulkaneifel gründet aus den Mitgliedern der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll den FDP-Ortsverband Kylltal. Zu Gast war der Staatssekretär Philipp Fernis. Den Vorsitz hat Gudrun Will (Gerolstein) übernommen, die von Sven Walla (Hillesheim) und Guido Häp (Obere Kyll) vertreten wird. „Ganz nach dem Motto ‚Zukunft gestalten‘ möchten wir uns vor Ort stark machen und den zukünftigen Weg, den wir als vereinte Verbandsgemeinde gehen werden, mitlenken und gestalten“, so Gudrun Will, die bereits seit Jahren in der Partei und auch im Gerolsteiner Stadtrat aktiv ist. Staatssekretär Philipp Fernis gab ein politisches Update aus Mainz. Es folgten Berichte und aktuelle Informationen des Kreisvorsitzenden Marco Weber (MdL) zu den Projekten und Themen der Landes-FDP.