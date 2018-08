später lesen Jugend Ferienfreizeit bei Don Bosco FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

(fpl) Bei der Ferienfreizeit der Jugendbildungsstätte Don Bosco Jünkerath tauchten 30 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer in „(Ur-)Omas Welt“ ein. Sie pflanzten in Tontöpfen Katzengras an, bewiesen Geschick beim Bau einer Bank und eines Hochbeets.