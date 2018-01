Feuer bricht in Gillenfelder Kindergarten aus - Keine Verletzten

In der Gillenfelder Kita gab es am Mittwochnachmittag ein Feuer. Durch das schnelle Eingreifen einer Erzieherin konnte laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. red/MRA

Kurz nach Kindergartenende haben im Kindergarten Gillenfeld am Mittwoch, gegen 17 Uhr die Rauchmelder ausgelöst. Etwa zeitgleich bemerkte die Reinigungskraft Flammen und Qualm in einem Gruppenraum im Obergeschoss. Kinder oder weitere Personen befanden sich laut Polizei nicht mehr im Gefahrenbereich.

In der Ecke eines Gruppenraumes waren eine Papierrolle und eine Kunststoffkiste in Brand geraten. Eine Erzieherin konnte mit einem Feuerlöscher den Brand ablöschen, bevor er sich weiter ausbreitete. So wurde ein größerer Gebäudbrand verhindert, es blieb bei einem geringen Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, die Brandursache ist bisher noch ungeklärt.