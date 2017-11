später lesen Feuerwehr Waxweiler bildet Truppmänner aus FOTO: (e_reg ) FOTO: (e_reg ) Teilen

Waxweiler (red/scho) 25 Ehrenamtliche, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren möchten, haben an einem Grundausbildungslehrgang Truppmann in Waxweiler teilgenommen. Die Ausbildung umfasste insgesamt 70 Unterrichtsstunden, die sich auf die theoretische und praktische Feuerwehrausbildung und Erste Hilfe aufteilten.