Film und Diskussion zum Thema Ernährung

Die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim zeigt vom 2. bis zum 5. November den Film „Unser Saatgut – wir ernten, was wir säen“. Im Anschluss an die Vorstellung am Sonntag, 4.November, um 18 Uhr, wird Bruno Thome referieren sowie Frage und Antwort stehen.