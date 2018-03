später lesen Kultur Film und Diskussion zum Thema Organspende Teilen

„Die Lebenden reparieren“ lautet der Titel eines Films (und des gleichnamigen Romans von Maylis de Kerangal) zum Thema Organspende, der am Sonntag, 4. März, um 18 Uhr in der Eifel-Film-Bühne in Hillesheim gezeigt wird.