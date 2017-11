Film und Vortrag zum Thema Klimawandel

Hillesheim (red) Professor Günther Heinemann, Leiter des Fachs Umweltmeteorologie der Universität Trier wird am Freitag, 24. November, in der Eifelfilm-Bühne einen Vortrag zu dem Film "Immer noch eine unbequeme Wahrheit" halten. Mehr als ein Jahrzehnt nach dieser Klimawandel-Doku im Jahr 2006 zeigt der ehemalige US-Vizepräsident und Friedensnobelpreisträger Al Gore, wo die Welt im Kampf gegen die globale Klimaerwärmung heute steht.

Die Fortsetzung dokumentiert, wie er unermüdlich die Welt bereist, um die bereits durch den Klimawandel hervorgerufenen Veränderungen festzuhalten, Klimaexperten zu schulen und die internationale Klimapolitik zu beeinflussen. Kameras folgen ihm hinter die Kulissen - in öffentlichen und privaten Momenten.

Heinemann erforscht seit vielen Jahren Klimaprozesse in den Polargebieten und befasst sich mit dem regionalen Klimawandel in Europa. Er ist auch Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Lokalen Agenda Trier. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.