Filmvorschau im Eifel-Kino

Die Eifel Film Bühne Hillesheim zeigt in einerPreview vor Bundesstart am Mittwoch, 9. Mai, um 19.30 Uhr, den Film „Auf der Jagd - Wem gehört die Natur?“. Experten aus den Bereichen Forst, Jagd und Umwelt werden anwesend sein und im Anschluss an den Film Fragen des Publikums beantworten.