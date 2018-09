Frischer Wind weht durchs Museum

Vortrag über heimischen Dachschiefer

Am Mittwoch, 5. September, um 19 Uhr findet im Veranstaltungssaal des Naturkundemuseums der Vortrag „Die Dachschiefer in Hunsrück und Eifel – Historie, Nutzung, Geologie und ihre welberühmten Fossilien“ statt. Der Eintritt ist kostenlos, es wird jedoch um Voranmeldung gebeten. Das Naturkundemuseum ist erreichbar unter Telefon 06591/9849890 oder per E-Mail an: info@nkm-gerolstein.de

Die Adresse des neuen Internet-Auftrittes des Naturkundemuseums Gerolstein lautet: www.nkm-gerolstein.de

Das Naturkundemuseum Gerolstein hat bis zum 31. Oktober die ganze Woche über bis auf mittwochs immer nachmittags von 13 bis16 Uhr geöffnet.