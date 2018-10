später lesen PARTEIEN Frühstück in gemütlicher Runde Teilen

(red) Zu einem gemeinsamen Frühstück treffen sich die Mitglieder des Awo-Ortsvereins Hillesheim am Samstag, 6. Oktober, 10 Uhr, im Restaurant Müllisch’s Hof, in Dohm-Lammersdorf, Hauptstraße 2. Dabei kann man sich in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen und weitere Ideen für das nächste Treffen besprechen.