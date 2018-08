später lesen KURS Gefragter Kurs auch in Gerolstein Teilen

(red) „Lernen leicht gemacht – Prüfungsangst halbieren und Lernerfolg verdoppeln“: Das ist das Thema eines Vortrags für Schüler, Studenten, Lehrer und Eltern. Die VHS Gerolstein hat die Möglichkeit geschaffen, dass alle Interessierten am Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr, in der Mensa der Grund- und Realschule plus kostenlos daran teilnehmen können.