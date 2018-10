Zwei Länder, ein Konzert

Die Jugendorchester aus Hillesheim und dem niederländischen Brummen gestalten am Samstag, 20. Oktober, ein gemeinsames Konzert.

(red) „Next Generation“ ist der Titel des diesjährigen Konzertes des Jugendorchesters des Musikvereins (MV) HIllesheim in Kooperation mit dem niederländischen Verein aus Brummen.

Im März fand bereits ein Konzert in der Gemeinde im Nachbarland statt, nun besuchen die jungen Musiker und Musikerinnen des Harmonie Orkest Brummen den MV Hillesheim. Das gemeinsam gestaltete Konzert am Samstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr wird von den beiden musikalischen Leitern Thomas Lach und Erik van Hierden geleitet.

Der Titel „Next Generation“ steht dabei für die Jugend, die nächste Generation. Von einer starken Jugend hängt das Überleben eines Vereines ab. Das hat auch der MV Hillesheim erkannt und bietet dem Nachwuchs viele interessante Aktivitäten und Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dem Konzert und dem damit verbundenen Austausch wird die Jugendarbeit gefördert und eine internationale Verbindung gepflegt. Das Jugendorchester des Harmonie Orkest Brummen verbringt ein Wochenende mit den Jugendlichen des MV Hillesheim im Gemeindehaus in Oberbettingen. Dort wird das gemeinsame Programm erstmals zusammengesetzt und im Gesamtorchester geprobt. Abgesehen von den Proben wird auch die Freizeit zusammen gestaltet. Es wird zusammen gegessen, gelacht und gespielt. Am Tag nach dem Konzert werden die beiden Jugendorchester zusammen den Freizeitpark in Berlingen besuchen, bevor die Jugendlichen aus den Niederlanden wieder abreisen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Weitere Informationen über das Konzert und den Verein gibt es im Internet: www.mv-hillesheim.de