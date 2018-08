(red) Zu einer Wanderung unter dem Motto „Genuss zu Fuß“ lädt das Team des gleichnamigen Wanderweges für Sonntag, 26. August, ein. Der etwa 7 Kilometer lange Rundweg ist gut markiert und führt über Kerpen, Loogh und Niederehe.

Ein Start ist in jedem der Orte möglich. Im Grönerhof in Loogh gibt es ein Hoffest. Im Kleinen Landcafé in Kerpen und im Landgasthof Schröder in Niederehe gibt es Angebote im Restaurant und auf der Terrasse. Das Programm läuft zwischen 11 und 17 Uhr. ⇥Foto: Veranstalter