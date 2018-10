Jetzt wird ausgezählt

In der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein, die aus der Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll entstanden ist, wird heute ein neuer Bürgermeister und der erste Verbandsgemeinderat der neuen Kommune gewählt. Gleich schließen die Wahllokale. Die Wahlbeteiligung fällt voraussichtlich gering aus.

Ernüchternde Wahlbeteiligung: Ob es am herrlichen Herbstwetter mit viel Sonnenschein liegt? Auf jeden Fall zeichnet sich am späten Nachmittag eine nicht allzu hohe Wahlbeteiligung ab. Im Wahllokal in Neroth liegt sie inklusive der Briefwähler um 16.45 Uhr bei gerade einmal 40 Prozent.

In Gerolstein-Gees sieht die Lage etwas besser aus: Gegen 17 Uhr haben dort 60 Prozent der 218 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Ortsvorsteher Markus Hetzius ist zuversichtlich: „Die 70 Prozent knacken wir noch!“

Exakt bei 50 Prozent liegt eine halbe Stunde vor Schließung des Wahlvorganges die Beteiligung im mit 1116 Wahlberechtigten relativ großen Wahllokals in der Realschule plus in Gerolstein.

Im Rathaus in Gerolstein, im mit 1233 Wahlberechtigten einem der größten Wahllokale, lag die Beteiligung eine Viertelstunde vor Schließung bei gerade einmal 45 Prozent. Beim Wahlvorstand sorgte das „angesichts der Wichtigkeit dieser Wahl“ für Unverständnis. Der ein oder andere kam aber noch kurz vor Toresschluss, um seine Stimme abzugeben.

(mh)