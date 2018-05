Fanfaren zum Jubiläum

Die Geschichte der Stadtsoldaten

Geschichte: Die Gerolsteiner Stadtsoldaten wurden 1953 als Stadt- und Prinzengarde gegründet. Instrumente kamen erst 1958 dazu. Bis 1980 waren die Stadtsoldaten Teil der Gerolsteiner Burgnarren. Sie wurden ein selbstständiger Verein, als ihre Auftritte auch außerhalb der Karnevalszeit zunahmen. 1980 nahm der Verein an der Steubenparade in New York teil, 1987 an der 750-Jahr-Feier in Berlin. 1996 nahmen die Stadtsoldaten am internationalen Musikfestival in Callela (Spanien) teil, 1998 am Musikfestival in Korfu (Griechenland).

Ehrungen: Für ihre langjährige Treue zum Verein werden am Jubiläumsfest folgende Stadtsoldaten geehrt:

Ehrenkommandant Klaus Wolwet (60 Jahre Mitglied)

Ehrenvorsitzender Günther Barkowski (40 Jahre)

Die amtierende Kommandantin Gaby Leufer (40 Jahre)

Theo Lingens (35 Jahre).