Golfturnier für den guten Zweck

Bitburg (red/scho) Zusammen haben sie ein Charity Turnier auf die Beine gestellt, nun haben Christel Bares vom Club Soroptimist International Bitburg-Prüm und Melody Proost von den Ladies Golferinnen des Golf Resorts Bitburger Land sich mit Jürgen Schalz vom Verein "Ein Geschenk für Kinder" zur Spendenübergabe getroffen. ,,So sehr mir die Organisation der Damenturniere als Ladies Captain Spaß macht, so ist es mir eine Herzensangelegenheit am Ende der Saison auch einen sozialen Beitrag leisten zu können", sagt Melody Proost.