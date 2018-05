Ein Kleinkinder- und Krabbelgottesdienst für Kinder bis drei Jahre mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen wird am Samstag, 19. Mai, um 16 Uhr in der St.-Anna-Kirche Gerolstein veranstaltet. Anschließend wird in froher Runde noch im Pfarrheim zusammengesessen, gegessen, getrunken, erzählt und gespielt.