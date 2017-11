Große Bandparade beim MV Üdersdorf

Üdersdorf (red/scho) Ein einmaliges Musikerlebnis haben die Zuschauer in der Mehrzweckhalle in Üdersdorf erlebt. Joe Wulf und seine "Gentlemen of Swing" präsentierten in Kooperation mit dem Musikverein Üdersdorf ein großartiges Konzert.

Unter der Leitung der Dirigenten, Michael Frangen und Walter Gilles, präsentierte der Musikverein zunächst neu einstudierte Musikstücke wie "Let me entertain you", den Konzertmarsch "Die Sonne geht auf", die "Stephans Polka" und "Lord of the dance". Im Anschluss gab es für das Publikum klassischen Jazz und Swing von einem locker aufgelegten Joe Wulf und seinen "Gentlemen of Swing". Zum Abschluss folgte in der großen Bandparade eine Mischung aus orchestraler Blasmusik und New Orleans-Jazz. Hier präsentierten Joe Wulf und seine "Gentlemen of Swing" gemeinsam mit dem Musikverein Arrangements wie "Sonne über Luzern", "Coburger-Blues-Marsch", "What a wonderful world" und den bekannten "Fliegermarsch".

Foto: MV