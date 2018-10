Großes Interesse am TV-Wahlforum

Fünf Kandidaten, die Bürgermeister der neuen fusionierten VG Gerolstein werden wollen, stellten sich den Fragen von TV-Redakteuren.

Gerolstein (scho) Mehr als 500 Bürger verfolgten das TV-Forum in der Stadthalle Rondell in Gerolstein. Am Sonntag wird der Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein gewählt. Bei den Bürgern kamen alle fünf Kandidaten (Gerald Schmitz (CDU), Dietmar Johnen (Grüne), Martin Gräf (FDP),Hans-Jürgen Breuer (unabhängig) und Hans Peter Böffgen (unabhängig) an. Sie alle stellten sich den Fragen der Redakteure Mario Hübner und Stephan Sartoris.

Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer die Debatte, in der es neben ärztlicher Versorgung auch um Gesteinsabbau und die Schulentwicklung bis hin zu Perspektiven für Senioren auf dem Land, die möglichst lange selbstständig leben wollen, ging. Auch zum öffentlichen Nahverkehr und schnellem Internet nahmen die fünf Kandidaten Stellung.

Derzeit wird damit gerechnet, dass es eine Stichwahl geben wird. Doch welche zwei Bewerber sich dafür qualifizieren, ist offen.

