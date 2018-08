später lesen Gerolstein Hallensanierung soll 3,3 Millionen Euro kosten Teilen

(mh) Gleich mehrere Gremien befassen sich in nächster Zeit mit der Sanierung der Turnhalle der Grundschule Wald­straße, deren Dach Mitte Juni eingestürzt war. Um fachliche Details und das weitere Vorgehen kümmert sich der Bau-, Werk- und Umweltausschusses des Verbandsgemeinderats Gerolstein am Dienstag, 4. September, ab 17 Uhr im Rathaus in Gerolstein.