Hauptpreis? Wie immer ein Auto

Der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun startet am ersten Adventswochenende sein beliebtes Weihnachtsgewinnspiel. Stephan Sartoris

Daun Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun ist stolz darauf, zum mittlerweile zwölften Mal im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels ein Auto verlosen zu können. Für den Verein schon Tradition, ist das Gewinnspiel 2017 eine Premiere für die seit Frühjahr amtierende Vorsitzenden Stefanie Mayer-Augarde.

Für sie ist die Aktion eine Erfolgsgeschichte, ein Alleinstellungsmerkmal für Daun. Denn welche Stadt ähnlicher Größe könne schon damit werben, dass Jahr für Jahr ein Auto verlost werde, sagt sie. Seit dem Start sind Wagen im Wert von deutlich über 100 000 Euro verlost worden.

Das Weihnachtsgewinnspiel gibt es seit 2007 und ist nach wie vor ein echter Renner. Viele Leute gehen in der Adventszeit in die Geschäfte der Kreisstadt, um an möglichst viele Lose zu kommen. Genau das, was sich der GVV mit der Einführung des Gewinnspiels erhofft hat. In diesem Jahr ist ein Ford Ka zu gewinnen. Das Fahrzeug (Wert rund 12 500 Euro) wurde von Marina Stolz vom Autohaus Stolz in Daun an die GVV-Vorsitzende und -Geschäftsführer Wolfgang von Wendt übergeben.

Wer sich den Wagen anschauen will, hat dazu in den kommenden Wochen an mehreren Stellen die Gelegenheit: am Edeka in der Trierer Straße, am Hit-Markt in der Mehrener Straße, am Rewe-Markt in Pützborn, auf dem Vorplatz der Post und vor dem Forum. Wie funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel? Finanziert wird das Auto von den Mitgliedsbetrieben des Vereins. Die gut 60 teilnehmenden Händler kaufen die Lose beim GVV und verschenken sie an ihre Kunden. Rund 160 000 Lose werden so vergeben. Aber neben dem Ford Ka gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen. Startschuss fürs Gewinnspiel ist das erste Adventswochenende. Spannend wird es wieder am Freitag, 5. Januar, im Forum: Dann werden die Gewinner ermittelt. Um den Abend noch etwas spannender zu machen, bekommt wieder jeder Besucher ein Los. Damit sind mehrere Preise zu gewinnen, es gibt also eine Verlosung in der Verlosung.