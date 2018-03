Heringsessen am Aschermittwoch

(red) Der SPD-Ortsverein Hillesheimer Land lädt ein zum Heringsessen am Politischen Aschermittwoch. Alle Mitglieder und Freunde der SPD treffen sich am Mittwoch, 14. Februar, 19 Uhr, im Hotel-Café-Restaurant „Müllisch‘s Hof`“ in Dohm-Lammersdorf.

Anmeldung bis 7. Februar beim Vorsitzenden Dieter Demoulin (Telefon 0171/2061003) oder beim Geschäftsführer Peter Dieter Ludwig (Telefon 06593/9658; E-Mail: peter.kathy.ludwig@t-online.de)