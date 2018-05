(red) Die Bücherei in Hillesheim bleibt vom 2. Mai bis zum 2. Juni wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen. Ab Dienstag, 5. Juni, steht das Team der KöB St. Martin in den neu gestalteten Räumen zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder bereit. Am 12. Juni startet dann zum 11. Mal die Aktion „Lesesommer“ des Landes Rheinland-Pfalz für alle von 6 bis 16 Jahren mit jeder Menge neuem Lesestoff für die Ferien.