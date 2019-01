Der Hillesheimer Karnevalsverein (HKV) 1951 hat in diesem Jahr erneut kein Prinzenpaar gefunden, erst zum zweiten Mal in der langen Geschichte des Vereins, aber das zweite Jahr hintereinander. „Leider, leider, leider hat es erneut nicht geklappt, aber das spiegelt keinen Trend wider.

Für 2020 und auch 2021 haben wir schon so fast wie sicher Kandidaten“, sagt Gerd Knieps, Vorsitzender des HKV. Die wichtigsten Termine in dieser Session sind die große Prunksitzung in der Realschulturnhalle am 23. Februar (ab 19.11 Uhr) sowie der Rosenmontagszug am 4. März (ab 14.11 Uhr).