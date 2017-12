Hillesheimer Stadtrat stimmt gegen die Fusion

Vorausgegangen war eine gut einstündige, Kontroverse und in Teilen emotionale Diskussion. Allen voran Stadtbürgermeister Matthias Stein (CDU) hatte sich mit einem deutlichen Appell an den Rat erneut gegen die Fusion ausgesprochen- und ist gehört worden. Als größter Befürworter brachte Theo Valerius (FWG) einen flammenden Appell für den Zusammenschluss vor. Zum Ende der Diskussion informierte Heike Bohn, Bürgermeisterin der VG Hillesheim, dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit Ende 2017, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bohn hatte im VG-Rat gegen die Fusion gestimmt. In den vergangenen Wochen ist sie nach eigener Auskunft „massiv unter Druck gesetzt“ worden, die Fusion voranzutreiben. Zur Fusion kommt es nur, wenn mindestens die Hälfte aller Kommunen in den drei Verbandsgemeinde zustimmen.