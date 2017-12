Hillesheimer Stadtrat stimmt gegen Fusion

Appell von Stadtbürgermeister Matthias Stein fällt auf fruchtbaren Boden: Gegner behalten mit elf zu neun Stimmen bei einer Enthaltung die Oberhand. Mario Hübner

Hillesheim Der Stadtrat von Hillesheim hat sich in einer knappen Entscheidung gegen die Fusion Gerolstein-Hillesheim-Obere Kyll ausgesprochen: mit elf zu neun Stimmen bei einer Enthaltung. Vorausgegangen war eine gut einstündige, kontroverse und in Teilen emotionale Diskussion. Allen voran Stadtbürgermeister Matthias Stein (CDU), der sich seit Jahren als lautester und vehementester Gegner des Zusammenschlusses hervorgetan und unter anderem dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz etliche Briefe geschrieben hat, hatte sich mit einem deutlichen Appell an den Rat erneut gegen die Fusion gewandt: "Ich bin der festen Überzeugung: Die Stadt Hillesheim wird der größte Verlierer dieser Fusion sein. Überlegen Sie sich daher gut, wie Sie abstimmen! Dieser Schritt wird nicht nur für die nächsten fünf, sondern für die nächsten 50 Jahre entscheidend sein."

Stein sagte weiter: "Ich habe einen Diensteid abgelegt, Schaden von der Stadt Hillesheim abzuwenden. Deswegen werde ich bis zur letzten Sekunde in dieser Sache Einsatz zeigen."

Er zählte nochmals auf, welche Position er seit Jahren vertritt und was auch der Stadtrat in mehreren Entscheidungen als Ziel vorgegeben hatte: unter anderem Erhalt des Verwaltungssitzes Hillesheim im bisherigen Umfang, Erhalt beziehungsweise Stärkung der Tourist-Information in Hillesheim, Sicherung des Schulstandorts, Hillesheim als Teil des Namens der neuen VG, maßgebliche Investitionen in die Stadt aus den vier Millionen Euro Hochzeitsprämie. Steins Appell ist im Rat gehört worden - und zwar auch von der zweiköpfigen SPD-Fraktion, bei der anfangs nicht klar war, wie sie votieren wird. Im TV-Gespräch erklärte Fraktionsvorsitzender Fritz Thiel, der der Hillesheimer Verhandlungsdelegation bei den Gesprächen mit Gerolstein von Anfang an angehörte, die Entscheidung: "Wir haben dagegen gestimmt, weil wir die Position Hillesheims in der Fusionsvereinbarung nicht ausreichend gewürdigt sehen."

Damit war die Mehrheit für die Fusionsgegner sicher, da auch die CDU-Fraktion erwartungsgemäß gegen den Zusammenschluss stimmte. So sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Stephan Hoffmann: "Verhandlungen auf Augenhöhe? Im Leben nicht! Ich befürchte, dass in Hillesheim auf Dauer nichts Zählbares bleibt. Allein die Rathaussanierung in Gerolstein, die schon jetzt mit fünf Millionen Euro veranschlagt ist, wird uns alle noch teuer zu stehen kommen."

Als größter Befürworter warb der Dritte Stadtbeigeordnete Theo Valerius (FWG) leidenschaftlich für den Zusammenschluss. Er sagte: "Ich bin nicht mit allem zufrieden, was erreicht wurde, aber: Wir bekommen eine neue Turnhalle für 2,6 Millionen Euro, das Rathaus wird saniert und auch in Zukunft nicht leer stehen, in der Tourismus-Zusammenarbeit sehe ich große Vorteile, und wir werden im Zentrum der neuen VG liegen. Ein großes Plus. Außerdem besteht durch die Fusion die historische Chance, die Umlage dauerhaft zu senken. Wir können uns als kleine Einheit nicht so viel Verwaltung leisten."

Als Beispiel, dass aus einer Veränderung, auch wenn sie zunächst negativ erscheint, Positives erwachsen könne, nannte er das Aus für die Hillesheimer Molkerei. Valerius sagte: "Das haben wir zunächst alle als Katastrophe empfunden, und heute gibt es auf dem Areal mehr Arbeitsplätze denn je zuvor."

Der Erste Stadtbeigeordneter Christoph Bröhl (ebenfalls FWG) wiederum betonte, dass an der Notwendigkeit einer Fusion kein Weg vorbeigehe: "Als größeres Gebilde hat man Vorteile, weil man mit einer deutlich stärkeren Stimme spricht und weil man nur so auf Dauer bei Personal und Verwaltung Kosten sparen kann."

Bröhl, zugleich Dritter Beigeordneter des Kreises Vulkaneifel und Vertreter von Landrat Thiel, informierte: "Der Landrat hat dem Stadtbürgermeister angeboten, sich dafür einzusetzen, dass sowohl ein Teil der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises als auch der Eifel-Tourismus im Rathaus Hillesheim angesiedelt wird. Das allein zeigt schon den Willen der Politik, etwas für Hillesheim zu tun." Davon hatte der Stadtbürgermeister nichts gesagt. Hingegen kritisierte er die in den vergangenen Wochen versuchte Einflussnahme von außen, die Fusion nicht zu torpedieren: "Es ist Wahnsinn, wie auf Mandatsträger Druck ausgeübt wurde. Wir sind jedoch nicht in Nordkorea!" (siehe auch Info)

Zur Fusion, für die sich die drei VG-Räte bereits ausgesprochen haben, kommt es nur, wenn auch mindestens die Hälfte aller Kommunen in den drei Verbandsgemeinden zustimmt.Extra: HEIKE BOHN HÖRT ENDE 2017 AUF



Zum Ende der Diskussion im Stadtrat informierte Heike Bohn, Bürgermeisterin der VG Hillesheim, dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit Ende 2017 aufhört. Sie sagte spürbar emotional: "Ich stehe ab 1. Januar nicht mehr zur Verfügung." Landrat Heinz-Peter Thiel habe ihr zwar angeboten, die Verbandsgemeinde 2018 noch kommissarisch zu leiten, bis ab 1. Januar 2019 ein neuer Verwaltungschef die neue VG führt, er habe dafür aber Bedingungen gestellt. Näher ging sie nicht darauf ein, meinte jedoch: "Ich bin in den vergangenen Wochen massiv unter Druck gesetzt worden. Hätte ich diese Bedingungen akzeptiert, hätte ich nicht mehr in den Spiegel schauen können." Heike Bohn hatte bei der maßgeblichen Sitzung des VG-Rats gegen die Fusion gestimmt, da der mit Gerolstein und der Oberen Kyll ausgehandelte Vertrag ihrer Ansicht nach weitgehend von Gerolstein diktiert worden sei und zu wenige Vorteile für Hillesheim beinhalte.