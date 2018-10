später lesen Hillesheim-Bolsdorf In Bolsdorf entsteht ein Platz für jung und Alt Teilen

(mh) Der Stadtrat von Hillesheim hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Bau eines Generationenplatzes, also eines Treffpunkts für Jung und Alt, im Stadtteil Bolsdorf beschlossen. Der Platz soll in der Nähe der Alten Schmiede entstehen, wo sich bereits der Kinderspielplatz befindet, der in einem Zug auf Vordermann gebracht und mit dem ein oder anderen neuen Spielgerät versehen werden soll.