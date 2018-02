Gerolstein (red) Leid und Leidenschaft

Am Sonntag, 25, Februar, 17.30, wird in der Erlöserkirche in Gerolstein mit einem besonderen Konzert die Passionszeit eingeleitet. Florin Negreanu führt mit einem Streichquartett und den Sängerinnen Ulrike Postert und Regina Bullermann-Lentz Stücke von Pergolesi, Bach und Mozart auf.

Maria erlebt unter dem Kreuz, an dem ihr Sohn nach seinem Todeskampf hängt , das grausamste Leid. Aber sie weiß, ihr Sohn hat sich geopfert und damit den Christen Erlösung von ihren Sünden ermöglicht und den Zugang zu einem Leben in Gott nach dem irdischen Leben.

Etwas, das seit seiner Kreuzigung die Christenheit in unterschiedlichster Art tief ergriffen hat und über die Jahrtausende zu vielfältigen religiösen Umsetzungen geführt hat: Leidenschaft in Hingabe und Glaube und Taten, guten und bösen, grausamen und barmherzigen.

Ein junger Mann, G.B Pergolesi, der mit 26 Jahre gestorben ist, hat zu diesem Thema im 18. Jahrhundert Verse aus dem 14. Jahrhundert, vertont. Er hat die Verse, die Leid und Leidenschaft gleichermaßen umfassen, in Musik ausgedrückt. Und das so mitreißend, daß Zeitgenossen wie Bach und Mozart sich zu eigenen Kompositionen inspiriert fühlten. Eine musikalische Bewegung, die im 18. Jahrhundert eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Von Mozarts Frau Constanze ist eine Bemerkung zum Streichquartett No. 15,

überliefert: im 2. Satz höre man ihre Schreie während der Geburt ihres ersten Sohnes Raimund .

Das Konzert zur Passion in der wunderbaren Atmosphäre der Erlöserkirche ist eine Gemeinschaftsproduktion von kukSchüller (kunst-und kulturhaus Schüller ) und

KOK ( Kulturkreis Obere Kyll ).

Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten