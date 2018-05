Radfahrer verletzt sich am Kopf

(red) Ein 39 Jahre alter Niederländer ist am Dienstagmittag mit seinem Fahrrad von Pelm auf dem Kasselburger Weg in Richtung Bahnhof unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzt er laut Polizei im Bereich des Lokschuppens und verletzt sich am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.