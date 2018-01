Informationstechnikbataillon Gerolstein wird Stadtmeister

(red) Im Alltagsleben stellen die Soldaten die weltweite IT-Anbindung für die Auslands­­­einsätze der Bundeswehr sicher. Dass diese Truppe nicht nur was von Netzwerktechnik und Satellitenkommunikation versteht, zeigte die Fußball-Auswahl beim AH-Turnier des SV Gerolstein. Im Endspiel gewannen sie gegen den Vorjahressieger, die Freiwillige Feuerwehr Bewingen, und nahmen den Wanderpokal 2018 mit in die Eifelkaserne. Das Spiel um Platz drei wurde zu einer karnevalistischen Angelegenheit. Hier gewann die Jirrelsteener Narrenbande gegen die Gerolsteiner Stadtsoldaten. Das Turnier um die Stadtmeisterschaft ist nach wie vor ein Publikumsmagnet. Die Mannschaften werden von ihren Fangruppen lautstark unterstützt und sorgen für eine einmalige Stimmung in der Halle. AH Chef Oliver Grafenkamp zog ein positives Fazit. Mit einer guten Planung und einem eingespielten Helferteam war das Turnier sehr erfolgreich. ⇥Foto: Rainer Leyendecker