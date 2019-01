später lesen Schule Schulalltag hautnah erleben Teilen

(red) Schulalltag hautnah erleben heißt es am Samstag, 19. Januar, wenn das Sankt-Matthias-Gymnasium in Gerolstein seine Türen öffnet, um Einblicke in das Schulleben zu ermöglichen. Dabei haben alle Interessierten die Möglichkeit, den regulären Unterricht in verschiedenen Fächern zu besuchen, um so ein Bild von Fachinhalten und Arbeitsweisen zu erhalten.Der Infotag beginnt um 8.30 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung in der Schulaula durch die Schulleiterin sowie der Vorstellung des Bläserklassenkonzeptes und der individuellen Rechtschreibförderung am SMG.