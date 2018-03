später lesen Beruf Infoveranstaltung zum Wiedereinstieg Teilen

Nach Familienphasen fällt der Weg zurück ins Berufsleben oft schwer. Unterstützung bietet die Informationsveranstaltung „Zurück in den Beruf“ am Dienstag, 7. Februar, in der Agentur für Arbeit in Gerolstein.