Investieren und trommeln!

Auch wenn einzelne Vorhaben beileibe nicht so zügig umgesetzt werden wie geplant und erhofft (Konversion des Brunnenareals, Abriss Drahtfabrik, Renaturierung Peschenbach), andere aus dem Kostenrahmen gesprungen sind (Kyllumbau vorm Rathaus), so ist doch festzuhalten: Es ist beachtlich und in Teilen beispiellos, mit welcher Energie der vor wenigen Jahren eingeleitete Stadtumbau Gerolsteins vorangetrieben wird. Die Brunnenstadt ist in einigen Teilen bereits ansehnlicher und lebenswerter (Kyllpark) geworden, mit dem Umbau von solch zentralen Bereichen wie Brunnenareal, Bahnhof, Kyll und Innenstadteingang wird sich ihre Attraktivität nochmals deutlich erhöhen. Mit diesem Pfund soll und muss die Stadt aber auch wuchern und deutlich mehr in ihre Außendarstellung investieren, denn nur ein Anstieg bei den Kunden, Gästezahlen sowie Neubürgern, die Gerolstein zu ihrem Lebensmittelpunkt machen wollen, rechtfertigt letztlich solche Millioneninvestitionen. Denn bei all der Euphorie darf nicht vergessen werden, dass sich die Stadt dafür Jahr für Jahr ein Stück weit mehr verschuldet. Inzwischen steht sie bereits mit zehn Millionen Euro in der Kreide, jeder Gerolsteiner statistisch mit 1300 Euro. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegt pro Kopf bei 778 Euro.