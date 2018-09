später lesen Kultur Irische Lieder im Landcafé Teilen

Der in Kanada lebende Musiker Paul O’Brien tritt am Samstag, 22. September, im Kleinen Landcafé in Kerpen auf. In England aufgewachsen, und durch die Wurzeln der irischen Großeltern geprägt, zieht sich die keltische Musik wie ein roter Faden durch seine abwechslungsreichen Songs.