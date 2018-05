später lesen Kultur Jazz mit Gitarre und Saxofon Teilen

Das ursprünglich für den 11. März geplante Matineekonzert im Faber Ludens in Nohn wird jetzt am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr nachgeholt. Zwei Virtuosen aus zwei Generationen „Two Generations of Jazz“ mit Marius Peters an der Gitarre und Heiner Wilberny am Saxofon geben ein Konzert. Peters unterhält das Publikum zustäzlich und erzählt einige Geschichten zur Entstehung und zur Aufführung der Stücke.