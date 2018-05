Neues Gesicht inmitten uralter Steine

Der neue Mann und die Versteinerungen

Der neue Mann: Jens Koppka, 1975 in Rostock geboren, hat zwischen 1995 und 2003 in Greifswald Geologie und Paläontologie studiert. Er war, unterbrochen von Auslandssemestern in Litauen bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald, 2009 bis 2014 als Verantwortlicher für Bivalven-Forschung bei der „Section d’archéologie et paléontologie A16“ (Autobahnprojekt) in Porrentruy (Kanton Jura, Schweiz) angestellt. Gemeinsam mit vielen internationalen Kollegen ist er häufig in Marroko anzutreffen, wo er Versteinerungen von Trilobyten sucht, erforscht und präpariert – weltweit ist er als Präparator der Gliederfüßer des Erdalterums (Paläozoikums) angesehen. Zurzeit schreibt Koppka außerdem an seiner Doktorarbeit.

Die Versteinerungen: Trilobiten zählen zu den wichtigsten Leitfossilien der Erdgeschichte. Ihre Überreste werden zur Altersbestimmung von Sedimentgesteinen genutzt. Manche Trilobitenarten kommen nur in bestimmten Zeiträumen vor. Werden sie gefunden, lässt sich dadurch relativ exakt schließen, wann diese Sedimentgesteine entstanden sind. Trilobiten kommen nur in Gesteinen des Erdaltertums (Paläozoikum) vor. Das erstreckt sich von vor 521 bis vor 251 Millionen Jahren.