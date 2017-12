Hommage an Erich Kästner

(red) Eine Hommage an Kästner präsentiert Johannes Kirchberg am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr ( Einlass 19 Uhr) im Kleinen Landcafé in Kerpen. Er präsentiert eigene Vertonungen von dessen zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik. Er lehnt Kästners Texte an seine Biografie an und findet Bezüge, die Gründe sind für Gedichte wie „Sachliche Romanze“ oder „Monolog in der Badewanne“. Mit schauspielerischer Überzeugungskraft schlüpft Kirchberg in die Rolle Erich Kästners und lässt die Zeit zwischen den Kriegen lebendig werden. Karten: 15 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse.