später lesen Soziales Kaffeeklatsch in gemütlicher Runde Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zum Kaffeeklatsch lädt der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hillesheim alle Vereinsmitglieder und die, die es noch werden möchten, für Donnerstag, 8. März, in die Hillesheimer Kaffeestuv (Am Markt 8) ein. Dabei kann man sich in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen und weitere Ideen für den Kaffeeklatsch entwickeln. Los geht es um 15 Uhr.