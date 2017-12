Kaputte Straße wird saniert - aber wohl erst 2019

Daun (HG) Es kracht, es rumpelt, es nervt: Wer auf der Straße zwischen Pützborn und Neunkirchen unterwegs ist, kann bestätigen: Hier ist eine Sanierung keine Verschwendung, sondern dringend geboten. Gut ist sie schon lange nicht mehr, den letzten Rest haben ihr aber 2013/2014 die vielen Laster und Autos gegeben.

In diesem Zeitraum wurde der Abschnitt als Umleitung genutzt, weil die Ortsdurchfahrt von Pützborn (Teil der Bundesstraße 257) erneuert worden war.

Die Strecke war einst Kreis-, seit Längerem aber schon Gemeindestraße und gehört damit zum Zuständigkeitsbereich der Stadt Daun, die für die Verkehrssicherheit verantwortlich ist. "Der LBM hat uns als Ausgleich für die Umleitung im vergangenen Jahr wegen der Straßenarbeiten in Pützborn Gelder für die Sanierung der Gemeindestraße zugesagt. Es wäre gut, wenn die Straße endlich mal gemacht würde, sie ist wirklich miserabel", sagt Johann Strunk, Ortsvorsteher des Dauner Stadtteils Pützborn.

Es ist aber noch einiges zu klären. So will die Baufirma HTI, die ihr Betriebsgelände an der Straße hat, auf die gegenüberliegende Seite erweitern. Entsprechende Gespräche mit der Stadt laufen. "Die Straße ist zwar schlecht, aber noch erträglich. Ich gehe davon aus, das erst 2019 mit ihrer Sanierung begonnen werden kann", sagt Stadtbürgermeister Martin Robrecht.

Von Neunkirchener und auch Pützborner Seite gibt es noch einen speziellen Wunsch. "Ich lege aus Sicht unseres Stadtteils großen Wert darauf, dass die Straße, bevor da etwas in Angriff genommen wird, einen Fuß- und Radweg zum Gewerbegebiet und zum Supermarkt in Pützborn bekommt", sagt Neunkirchens Ortsvorsteher Alois Zender. "Denn die Straße wird ja viel genutzt, etwa wenn die Leute aus Pützborn zu den Fußballspielen in Neunkirchen oder Bürger von Neunkirchen zum Einkaufen zum Supermarkt wollen." Das war auch mal im ursprünglichen Bebauungsplan des Industriegebiets Pützborn vorgesehen gewesen. Zenders Sorge: "Wenn wir es jetzt nicht machen, passiert das nie mehr."