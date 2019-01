später lesen Sternsinger Kinder sammeln 2410,35 Euro FOTO: TV / Werner Leuwer FOTO: TV / Werner Leuwer Teilen

(red) Es ist ein tolles Erlebnis, da sind sich alle Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Josef Stadtkyll einig. Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend war, am Ende konnten sie sehr stolz auf ihren Einsatz sein, denn 1854,22 Euro kamen bei der Sammlung in Stadtkyll, 300,13 Euro in Schönfeld und 256,00 Euro in Kerschenbach zusammen.