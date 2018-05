später lesen Freizeit Kinderflohmarkt in Mürlenbach Teilen

Im Rahmen der Kirmes in Mürlenbach wird am Sonntag, 27. Mai, von 13 bis 17 Uhr ein großer Kinderflohmarkt veranstaltet. Eine gute Gelegenheit, einmal wieder das Kinderzimmer zu entrümpeln. Bei schönem Wetter wird das Außengelände am Gemeindehaus genutzt, ansonsten steigt der Kinderflohmarkt drinnen. Die Gebühr beträgt pro Stand (drei Meter) zehn Euro. Ein Teilerlös wird für das St. Luzia Kinderheim in Arthat (Indien) gespendet.