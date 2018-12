später lesen Politik Klärschlamm ist zentrales Thema Teilen

Der Beitritt zum überregionalen Gremium, das sich künftig um die Klärschlammverwertung in der Region Trier kümmert, steht im Mittelpunkt des öffentlichen Teils der Sitzung des Verbandsgemeinderats Gerolstein am Donnerstag, 13. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaus in Gerolstein.