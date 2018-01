Kleine Narren zeigen ihr Können

Kinderkappensitzung der Goßbergnarren ist ein Erfolg dank langer Vorbereitung.

(red) Nach wochenlangen Vorbereitungen war es am Sonntag für die kleinen

Walsdorfer Jecken soweit:ihr Auftritt bei der Kindersitzung im voll besetzten Gemeindehaus. Alle Gruppen und Akteure zeigten hervorragende Leistungen auf der Bühne.

Zum großen Finale betraten alle Aktiven die Bühne. Der besondere Dank geht an die Organisatoren der Kindersitzung (Sarah Adams, Andrea Fiedler, Christiane Mauren) sowie Laura Groß, Eva Eich, Anne Petry, Elke und Silke Haas, Nina Nelles,

Susanne Heinz und Lisa Leuschen für die Betreuung der einzelnen Gruppen und allen Helfern.

Aktive der Kinderkappensitzung:

Leonie Mauren, Mia Mauren, Lara Haas, Lucas Haas, Annalena Adams, Hanna Adams, Laurin Hochmann, Leni Marie Hochmann, Kaylee Shaw, Shayna Cole, Eva Dries, Anna Dries, Lina van Nerven, Janne van Nerven, Tim Theisen, Anika Theisen, Melissa Linnertz, Max Nelles, Emma Linnertz, Lara Linnertz, Andrea Becker, Kira Marien, Jayden Plowright, Jeremy

Plowright, Tim Geppert, Jonas Niederprüm, Tobias Niederprüm, Daniel Adam, Alexander Adam, Lina Stein, Celina Groschischka, Rebekka Frank; Technik: Guido Kloep, Bilder: Andreas Groß.

Große und kleine Narren freuen sich nun auf den Rosenmontag, 12. Februar mit Umzug und Karnevalsparty im Gemeindehaus. Beginn ist

um 15.30 Uhr. Am Samstag, 27.Januar, besuchen die Goßbergnarren die Kappensitzung in Oberbettingen. Beginn ist um 20.11 Uhr.

Am Sonntag, 28. Januar, sind sie beim karnevalistischen Frühschoppen „Mir sönge in Uedelhoven“ mit von der Partie. Beginn ist um 11.11 Uhr im Gemeindehaus Uedelhoven.

Der Auftritt der Walsdorfer Garde in Uedelhoven ist für etwa 14.30 Uhr geplant.