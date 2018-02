Marias Leid, in Musik gefasst

Mit einem besonderen Konzert wird in der Erlöserkirche Gerolstein die Passionszeit eingeleitet.

(red/fpl) Musik für die Passionszeit: Es soll ein besonderes Konzert werden, das der Geiger Florin Negreanu am Sonntag, 25, Februar, 17.30 Uhr, in der Erlöserkirche Gerolstein aufführen wird. Negreanu tritt dort gemeinsam auf mit einem international besetzten Streichquartett und, zum bereits wiederholten Mal, mit den Sängerinnen Ulrike Postert aus Feusdorf und Regina Bullermann-Lentz aus Jünkerath.

Zu hören sind Stücke von Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Sie alle haben ein zentrales Thema: das Leid, das Maria unter dem Kreuz erlebt, an das ihr Sohn Jesus geschlagen wurde. Gleichzeitig, so heißt es in der Konzertankündigung, weiß sie aber auch: Jesus hat sich geopfert, den Christen Erlösung von ihren Sünden ermöglicht und allen den Zugang zu einem Leben in Gott nach dem irdischen Dasein.

Giovanni Battista Pergolesi hat dazu im 18. Jahrhundert das mittelalterliche Gedicht „Stabat mater“ vertont. Der Titel ist zugleich der Gedichtbeginn: Stabat mater dolorosa – „es stand die Mutter schmerzerfüllt“ ...

Pergolesi blieb nicht der einzige Komponist, der sich mit dem „Stabat mater“ befasste. Viele weitere Musiker vertonten die mittelalterlichen Verse. Von Pergolesis Arbeit sahen sich auch Zeitgenossen wie Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart zu eigenen Kompositionen inspiriert.

Das Konzert zur Passion in der Erlöserkirche wird gemeinsam ausgerichtet – von Florin Negreanu und dessen Kunst-und Kulturhaus Schüller und vom Kulturkreis Obere Kyll. Negreanu, in Rumänien geboren, lebt in den Niederlanden und ist ein gefragter Geiger, Bratschist und Konzertmeister. Vor fünf Jahren hat er in Schüller die alte Schule gekauft, restauriert derzeit das Gebäude und will dort künftig Kulturprogramme anbieten (der TV berichtete).

Zum Konzert in der Erlöserkirche hat er drei befreundete und renommierte Künstler eingeladen: die Cellistin Magrita Rondeel, den Bratschisten Kees Dekkers und den Geiger Alexandru Semeniuc.

Vom Kulturkreis Obere Kyll sind wieder die Sängerinnen Regina Bullermann-Lentz (Alt) und Ulrike Postert (Sopran) dabei, die in der Eifel bereits eine Reihe von Konzerten mit Negreanu bestritten haben.

Termin: Sonntag, 25. Februar, 17.30 Uhr, Erlöserkirche Gerolstein, Sarresdorfer Straße. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

