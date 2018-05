Konzert in der Klosterkirche

Ein Konzert mit dem Ensemble Cultus Harmonicus wird Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 17 Uhr in der Klosterkirche St. Leodegar in Niederehe veranstaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Kommunikationsfreude, kreatives Miteinander und mitreißendes Auftreten sind charakteristisch für das Ensemble, das sich auf Kompositionen des Früh- und Hochbarock spezialisiert hat und dabei vor allem Instrumente des 17. und 18. Jahrhunderts einsetzt – und natürlich auch die Balthasar-König-Orgel von 1714. Die 2015 gegründete Gruppe vereint Musiker aus Deutschland, Luxemburg, Spanien und Polen, die in der Großregion Eifel und Luxemburg wohnen.