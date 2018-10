später lesen Film Künstlerische Freiheit und kulturelle Vielfalt Teilen

Die Eifel-Film-Bühne Hillesheim zeigt am Europäischen Kinotag am Sonntag, 14. Oktober, die Filme „Wildhexe“ und „Die Unglaubliche Reise eines Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“.