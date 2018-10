später lesen VEREINE Landfrauen backen Stollen Teilen

Twittern

Teilen



(red) In der Vorweihnachtszeit wird in einem Kurs des Landfrauenverbands Vulkaneifel auch die Kunst des Stollenbackens in seinen vielfältigen Variationen erklärt und die Teilnehmer können selbst einen der Leckerbissen backen.