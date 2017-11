später lesen Linke informieren über Büchel Teilen

Gerolstein (red) Der Kreisverband der Partei Die Linke lädt unter dem Motto "Büchel ist überall" für Samstag, 2. Dezember, 10 bis 13 Uhr, zum Infostand am Brunnenplatz Gerolstein ein. "Wenn Sie mehr über die 20 Atomwaffen erfahren wollen, die im Fliegerhorst Büchel, Kreis Cochem lagern, kommen Sie am Samstag zum Infostand", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes die Linken.