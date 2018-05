LKW beschädigt Zaun: Polizei bittet um Hinweise 

Lkw-Fahrer beschädigt Zaun im Birkenweg in Nohn und flüchtet

(red) Ein LKW-Fahrer ist am Mittwoch, 10 Uhr, wegen einer Baustelle in Nohn entgegen der ausgeschilderten Umleitung den Birkenweg in Richtung Lindenstraße gefahren. Laut Polizei ist auf diesen Straßen das Befahren mit LKW nicht möglich. Daher fuhr der Fahrer an der Ecke Birkenweg und Lindenstraße rückwärts, um zu wenden. Beim Rangieren beschädigt er einen Zaun. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizei Daun, Telefon 06592/96260.

(red)